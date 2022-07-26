Зеленский назвал действия «Газпрома» газовой войной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия «Газпрома» являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.

«Это открытая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы», — заявил он.

Ранее «Газпром» решил остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Как сказано в сообщении, это было сделано из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)».

В связи с остановкой работы турбины суточная производительность данной станции с 7:00 мск 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.