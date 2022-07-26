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Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц» дала Счетная палата России. Об этом сообщают «Известия». Планировалось увеличить НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18%.

Аудиторы Счетной палаты заявили: «Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается».

В ведомстве считают, что прогрессивная шкала налогообложения физических лиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит налог в 15%.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что россияне, которые зарабатывают более 10 млн рублей в год, должны отдавать не менее 25% от своего дохода.

«Для малоимущих ставку налога нужно либо обнулить, либо значительно снизить, для тех, кто получает свыше 10 млн рублей в год, сделать ее 25%», — отметил Щапов. По его словам, это необходимо сделать из-за того, что сейчас в России огромный разрыв между доходами богатых и бедных. Кроме того, демонстративное чрезмерное потребление богатыми вызывает лишь раздражение у малообеспеченной части населения.

Парламентарий добавил, что сейчас ситуация осложнилась еще больше. Речь идет о массовом отъезде знаменитых людей из страны, когда люди видят, что те бросают Россию в трудную минуту. Поэтому более высокая прогрессивная шкала налоговой нагрузки поможет снять вопрос справедливости доходов, так как богатые будут платить значительно больше.

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