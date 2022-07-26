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Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%

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Gustau Nacarino/Reuters

Представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, новый план будет утвержден на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Согласно плану, предложенному ЕК, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% «практически неосуществимо». Об этом он сообщил на брифинге.

До этого Сийярто заявил, что правительство республики хотело бы, чтобы поставляемые туда из Российской Федерации объемы природного газа были увеличены.

По словам венгерского министра, правительство республики уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.

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