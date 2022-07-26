В Киргизии ввели дополнительное ограничение на операции с иностранной валютой

В Киргизии Нацбанк ввел еще одно временное ограничение, которое связано с проведением операций с иностранной валютой. На сайте регулятора, пишет ТАСС, говорится, что мера введена «в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики и в связи со складывающейся геополитической обстановкой в мире, для минимизации неблагоприятных последствий и рисков».

Банкам дано указание ограничить сумму покупки-продажи наличной или безналичной иностранной валюты «в пределах оборотных средств обменного бюро единовременно в течение календарного дня». Финансовые организации обязали предоставлять информацию еженедельно и ежемесячно в Нацбанк о «проведенных операциях по покупке-продаже иностранной валюты».

Обменным бюро отныне также запрещается проводить операции с наличной иностранной валютой «с коммерческими банками в течение календарного дня в размере, совокупно превышающем оборотные средства обменного бюро». В противном случае их хотят лишить лицензии.

Ранее аналитики предупредили об ощутимых последствиях крепкого рубля для Киргизии и Казахстана. Укрепление рубля к доллару во втором квартале 2022 года может оказать «ощутимые и неоднозначные последствия» для экономик Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, которые вместе с Россией образуют Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такое предупреждение высказали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в обзоре о состоянии экономик региона.