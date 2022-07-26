Bloomberg: «Нафтогаз Украины» выдвинет новое предложение по списанию долга

«Нафтогаз Украины» планирует подготовить новый план по списанию задолженности после того, как не смогла получить одобрение держателей облигаций на свое предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания не сообщила подробностей о сроках реализации плана в отчете регулирующих органов, опубликованном в понедельник. В нем также говорится, что кабинет министров Украины не ответил на запрос фирмы об одобрении погашения долга в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта.

Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.

Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году.