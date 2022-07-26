Спикер Госдумы Володин назвал пять причин утраты долларом своих позиций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар все больше теряет свои позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, первая причина — это то, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, эта валюта не привязана к золоту, то есть, «американский печатный станок ничем не сдерживается».

«Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени [президента Джо] Байдена», — написал Володин.

Спикер также отметил, что доллар используется в качестве инструмента политического противостояния, в том числе при введении незаконных санкций. В частности, речь идет об ограничении на проведении платежей, заморозке золотовалютных резервов и т.д.

Третья причина — это изменение геополитического характера.

«Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару», — выразил мнение парламентарий.

Среди прочих причин падения доллара Володин назвал нежелание Соединенных Штатов признавать собственные ошибки и работать над ними, а также цикличность истории.

«Насколько быстро — вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить», — подытожил Володин.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказал мнение, что курс рубля при введении нового бюджетного правила опустится до 60 руб. за доллар, с последующим понижением до 70 руб.