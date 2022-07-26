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Делегации России и Турции договариваются об увеличении торговли в нацвалютах

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Murad Sezer/Reuters

Делегации России и Турции в настоящий момент прорабатывают вопрос об увеличении торговли в национальных валютах. Об этом заявили в Aydınlık со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, Москва и Анкара смогли достигнуть роста экспорта.

«По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах», — пояснили в газете.

Подчеркивается, что получилось достичь роста экспорта в торговле с российской стороной в первом полугодии 2022 года.

Подробности переговоров Анкары и Москвы сейчас не приводятся.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция продолжит дипломатические усилия для обеспечения мира между РФ и Украиной. Турецкий лидер подчеркнул, что в будущем Анкара надеется получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней.

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