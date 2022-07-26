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FT написала, что Украина может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени

FT заявила, что к осени Украине не будет хватать денег на поддержку социальной сферы из-за военных трат

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Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Reuters

Украина практически исчерпала свои бюджетные ресурсы и может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени, пишет британская газета Financial Times.

Как отмечают в издании, вскоре правительству не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета. Речь о сфере образования и здравоохранения. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия.

По оценке Financial Times, Киев в настоящее время серьезно ограничен в источниках финансирования. Если власти увеличат налоговое бремя на бизнес, то это может привести к массовым банкротствам предприятий, что усугубит гуманитарный кризис.

По словам неназванных источников издания в правительстве страны, обещанные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и «слишком медленно».

Вместе с тем в Киеве понимают, что в настоящий момент уже нельзя полагаться и на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это приведет к дальнейшему росту инфляции и росту цен импортных товаров. Как заключают в издании, без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике», а «боевые действия продолжать будет невозможно».

Накануне советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 млрд.

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