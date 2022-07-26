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Испания намерена добиться от ЕК исключения в вопросе сокращения потребления газа

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Depositphotos

Власти Испании намерены добиться для страны исключения в вопросе снижения потребления газа в рамках плана Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает газета El País.

Отмечается, что делегация Испании во главе с вице-премьером, министром экологического перехода и демографического вызова Тересой Риберой на встрече министров энергетики Европейского союза 26 июля рассчитывают сделать план ЕК более приспособленным.

В частности, королевство хочет, чтобы ей позволили сократить потребление газа на 5-10%, а не на 15%, как указано в плане ЕК.

Газета обращает внимание на то, что Испания и Португалия благодарю географическому расположению могли бы называться «энергетическим островом». Чтобы ЕК пошла на уступки, этим странам придется показать, что они используют часть инфраструктуры для доставки природного газа в другие государства Европейского союза.

В Мадриде считают, что план Брюсселя может нанести большой урон Испании, поскольку это может привести к прекращению ряда промышленных предприятий.

Испанские власти подчеркивают, что могут отправлять за рубеж 7% импортируемого газа, а Брюссель уверен, что эти поставки могут быть увеличены до 20% или 30%.

В среднем Испания потребляет 22,9 млрд кубометров газа (с августа по март). При заданных Европейской комиссией 15% королевство должно снизить потребление на 3,4 млрд кубометров. Испания добивается того, чтобы уменьшить эту цифру до 1,7 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что 26 июля представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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