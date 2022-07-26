Индекс делового климата IFO в Германии упал до 88,6 пункта из-за угрозы дефицита газа

Финансовый показатель, используемый для оценки экономики Германии, индекс делового климата IFO снизился до 88,6 пункта в июле. Об этом свидетельствует отчет исследовательского института IFO.

Июльское значение стало максимальным с июня 2020 года. При этом в июне 2022 года показатель достигал еще большего значения — 92,2 пункта. Максимальный показатель индекса регистрировали 21 июля 2021 года — 100,6 пункта.

Отмечается, что бизнес-климат в строительной промышленности упал на 17 пунктов, в торговле — на 21,6, в секторе обслуживания — на 0,9, в бизнесе — на 7,1.

В соответствии с комментарием компании, индекс снизился из-за высоких цен на энергоносители и угрозы дефицита газа на фоне введения санкций против России.

В то же время аналитики ожидали, что индекс делового климата IFO в июле снизится до 90,2 пункта.

На прошлой неделе сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Германии в 2022 и 2023 годах. В этом году ВВП страны вырастет на 1,2%, а в следующем — увеличится на 0,8%.