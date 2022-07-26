«Ведомости»: месячный экспорт российского газа упал на 40%

В июне экспорт газа из России составил 633 млрд руб., нефти — 605 млрд руб., металлургической продукции — 172 млрд руб. Такая информация была представлена на семинаре для регионов в Министерстве финансов РФ Федеральной налоговой службой, сообщают «Ведомости».

Газета пишет, что экспорт газа сократился месяц к месяцу на 40%, тогда как в мае продажи энергоресурса были выше 1 трлн руб. За этот период поставки сырья снизились на 10%: с 670 млрд руб. в мае до 605 млрд руб. в июне. Экспорт металлургической продукции сократился примерно на 30%: с 258 млрд руб. в мае до 172 млрд руб. в июне.

В мае выручка экспортеров в долларовом выражении составила $16,2 млрд, в июне — $11,1 млрд.

Ранее издание Foreign Policy утверждало, что уже этой зимой мир столкнется с усугублением и без того тяжелого энергетического кризиса, который вызван западными санкциями против России. Декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф считает, что мир в настоящий момент переживает первый глобальный энергетический кризис, а его последствия проявляются везде. По его словам, самое худшее ожидает людей в будущем.