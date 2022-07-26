Польша поддержала план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%

Польша поддерживает план Европейской комиссии по добровольному сокращению потребления газа на 15%. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в ходе встречи с министрами энергетики стран Евросоюза, передает ТАСС.

Она подчеркнула важность того, чтобы ЕС не вынуждал страны соглашаться на сокращения, которые они считают для себя недопустимыми. И Варшава не поддержит меры, которые пытаются навязать, сказала Москва.

По словам министра, в вопросах, которые касаются энергетики, решения должны принимать правительства конкретных государств.

«Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», — заявила Москва.

На прошлой неделе Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Греция, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Ранее сообщалось, что Испания намерена добиться от ЕК исключения в вопросе сокращения потребления газа.