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Российские рыбаки сообщили об отказах в ремонте судов в европейских портах

Европейские порты отказываются ремонтировать судна рыбаков из России

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Francois Mori/AP

Российские рыбопромышленники столкнулись с отказами в обслуживании судов в европейских портах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора группы «Норебо» Сергея Сенникова.

По его словам, судоремонтные предприятия должны быть в максимальном приближении к районам промысла, из-за чего северный флот обслуживался в европейских странах: Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии.

Также изданию пояснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, что более двух третей крупно- и среднетоннажного флота (обеспечивает 90% вылова) осуществляли плановый и внеплановый ремонт, а также модернизацию на судоремонтных верфях за рубежом. Сообщается, что российские предприятия не имеют таких технических возможностей, как в Европе, поэтому рыбаки не исключают снижения вылова.

20 июля сообщалось, что в согласованный седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза включили экспорт золота из России, а также 50 физических и юридических лиц, включая политиков и военных, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Чего еще коснутся ограничения — в материале «Газеты.Ru».

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