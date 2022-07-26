Цена на газ в Европе впервые с 13 июня выросла до $1950

Цена на тысячу кубометров газа в Европе впервые с 13 июня выросла до $1950 на фоне ситуации с «Северным потоком», сообщает ТАСС.

Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до $1 965,6 за 1 тыс. куб. м во вторник, 26 июля. С начала дня, рост цен на газовые фьючерсы составил 5%.

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Ранее Польша поддержала план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.

На прошлой неделе Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Греция, Португалия, Италия и Венгрия.