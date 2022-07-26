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Tetra Pak уйдет из России и передаст свое российское подразделение местному менеджменту

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Global Look Press

Шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak уйдет из России и передаст свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», — сказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что предприятие после передачи сконцентрируется на производстве упаковки на своей фабрике в Подмосковье и развитии цепочек поставок с растущей долей местных поставщиков.

Впоследствии Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что в России есть возможность создать аналог упаковки Tetra Pak, это никак не отразится на качестве продуктов.

В мае РИА Новости со ссылкой на источник написало, что головной офис транснациональной компании Tetra Pak больше не контактирует с российским АО «Тетра Пак» в связи с введенными против России санкциями.

В июне финансовый директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Павел Буслаев сообщил «Газете.Ru», что российский аналог асептической упаковки для продуктов питания – прежде всего, молочной – будет белого цвета, а не серого.

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