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Минюст Украины заявил о намерении «изъять» активы России на Западе за восемь месяцев

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РИА «Новости»

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что изъятие золотовалютных резервов России является самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе активов РФ. По его словам, это можно осуществить за семь-восемь месяцев. Об этом он сообщил в интервью агентству РБК, передает ТАСС.

«Средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы того хотим, — это сотни миллиардов долларов», — цитирует издание главу украинского ведомства.

По его словам, российские золотовалютные резервы — «это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости».

Кроме того, Малюська добавил, что для изъятия активов у России нужно согласие западных стран на «инновационные механизмы», которые предлагает Украина.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью японской газете Nikkei призвал передать все замороженные в Японии российские активы Киеву. По его словам, эти средства помогли бы восстановить страну.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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