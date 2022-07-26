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Биржевая стоимость газа в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Цена газа в Европе на бирже выросла до $2 тыс. за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К 12:05 (мск) тысяча кубометров газа стоит $2021. Такая цена последний раз устанавливалась в марте 2022 года.

Стоимость топлива растет 26 июля на фоне опасений дефицита, который связан с анонсированным «Газпромом» дальнейшим сокращением поставок по основному маршруту экспорта в Европу — «Северному потоку».

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В связи с этим суточная пропускная способность станции составит до 33 млн кубометров в сутки. Это, примерно, 20% от его мощности.

Ранее 26 июля европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что очередное предупреждение «Газпрома» о сокращении поставок газа является признаком того, что поставки газа из России могут быть прекращены «в любой момент».

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