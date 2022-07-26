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Кабмин расширил перечень соцвыплат, которые будут начисляться на карту «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир», сообщается на сайте российского кабмина.

В перечень попали ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и ежегодные выплаты обладателям нагрудного знака «Почетный донор». А также компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ — выплаты будут касаться педагогов в сельской местности, а также членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД.

Постановление, подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным, вступит в силу через три месяца.

Ранее в платежной системе «Мир» рассказали, в каких странах можно пользоваться ее картами.

Отмечается, что оплатить товары или услуги с помощью карты «Мир» можно в банкоматах в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

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