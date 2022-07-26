Глава Минэкономики ФРГ Хабек: потребление газа в Германии уже снизилось на 15%

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что объем потребления газа в стране уже снизился на 14-15%. Об этом он сообщил по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза, передает ТАСС.

«15% связаны со средними показателями последних лет. Предполагается, что это будет вычисляться с различными исключениями, к примеру, разными потребителями газа, производителями продуктов питания», — отметил Хабек.

Кроме того, он добавил, что в отопительный сезон ожидается изменение ситуации, однако если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом «тоже не будет ничего стыдного».

Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

26 июля Хабек заявлял, что на фоне дальнейшего сокращения поставок газа из России предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в стране.

20 июля Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.