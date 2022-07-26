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«Ъ» сообщил, что цена нефти Urals в июле может быть значительно выше, чем считалось

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Стоимость российской экспортной нефти Urals в июле может оказаться значительно больше, чем считалось. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные британского ценового агентства Argus.

По информации Argus, на 20 июля дисконт сорта Urals к эталонной марке Brent сократился более чем в два раза, до $15 за баррель с $31–$35 за баррель. Еще в апреле он превышал $30 за баррель и с тех пор не пересматривался.

Другие ценовые агентства — Platts и Reuters — пока оценивают дисконт совсем иначе, на уровне в $30-40 за баррель.

Как отмечают в «Коммерсанте», из-за антироссийских санкций сделки с Urals стали почти полностью закрытыми: тендеры не проводят, спотовый рынок этого сорта исчез, участие трейдеров из Европы в операциях стало минимальным. Компании из России почти не рассказывают об условиях продажи сырья в Азию. Как результат, котировки Urals формируются на основе последних новостей о размере дисконта к Brent.

При этом российские нефтяные компании еще в начале весны указывали, что котировки Argus не отражают реальных дисконтов, с которым продается Urals. Из-за этого предприятия переплачивают налоги.

В середине июля сообщалось, что правительство России разработало план по созданию национального эталона нефти в 2023 году.

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