«Ъ»: российские операторы сотовой связи сократили раздачу подарочных карт из-за дефицита

Российские операторы сотовой связи сократили раздачу подарочных карт из-за дефицита чипов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях.

«Мы последовательно хотим уйти от «дистрибуции» к сервису и продажам и уже начали более чутко управлять отгрузками сим-карт, начали снижать такие инструменты продаж, как «сэмплинг» или «раздачи» в рамках нашей стратегии», — пояснила вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома» Светлана Кирсанова.

Она добавила, что на данный момент число новых абонентов на рынке не растет. Схожих практик стали придерживаться в «МегаФоне» — компания продолжает предлагать подарочные карты, но в меньшем объеме.

Кроме того, за последние полгода себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза, по данным источника «Ъ». Рост цен происходит на фоне глобального дефицита чипов.

Ранее операторам связи отказали в господдержке из-за слабого влияния на них санкций.