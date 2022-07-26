Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку» в связи со снижением уровня поставок.

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» дать объяснение. В целом есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще в пути, будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Есть неполадки и с другой турбиной. «Газпром» работает над этой ситуацией, которая осложняется санкциями. Если не будет ограничений, все работы будут осуществлены в обычном порядке, не приводя к ситуациям, которые мы видим сейчас», — пояснил Песков.

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В связи с этим суточная пропускная способность станции составит до 33 млн кубометров в сутки. Это примерно 20% от его мощности.

Ранее биржевая стоимость газа в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость топлива растет 26 июля на фоне опасений дефицита, который связан с анонсированным «Газпромом» дальнейшим сокращением поставок по основному маршруту экспорта в Европу — «Северному потоку».