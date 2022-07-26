Минобороны России: в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по зерну

В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу транспортировки зерна из украинских портов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» начал свою работу Совместный координационный центр в городе Стамбул», — сказали в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что «российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк».

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.