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Работающих из-за рубежа сотрудников компаний РФ могут обязать платить налоги в России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В российском министерстве финансов предложили законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

В соответствии с законопроектом, предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

Отмечается, что россияне, которые находятся за границей более 183 дней в году, теряют налоговое резидентство РФ. Норма, которую предлагают в Минфине, снимает вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях.

Кроме того, проект закона предлагает освободить от уплаты НДФЛ компенсационные выплаты таким сотрудникам в связи с их расходами, связанными с работой, в частности, оборудованием рабочего места.

На прошлой неделе сообщалось, что за первое полугодие 2022 года спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61%.

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