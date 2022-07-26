Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что у Варшавы нет необходимости вводить какие-либо лимиты.

По её словам, которые приводит НСН, польские газовые хранилища «уже полны» и, в отличие от 11 стран Евросоюза, которые ввели ограничения, все потребности Польши удовлетворены.

Она отметила, что Варшава не готова делиться газом с другими странами содружества, и другие государства должны отказаться от этого шага, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима.

«То, что предложила Еврокомиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Еврокомиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — отметила Москва, добавив, что против инициативы выступили Греция, Кипр, Мальта, Португалия и Испания.