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Киев намерен получить золотые резервы России через Латвию

Глава Минюста Украины заявил, что Киев стремится получить золотые резервы России, хранящиеся в Латвии

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РИА «Новости»

Украинские власти рассчитывают получить российские золотовалютные резервы через Латвию, которая может их конфисковать. Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.

По его словам, для переправки этих резервов в фонд компенсации за ущерб, необходимо, чтобы государство, в котором они находятся, заключило соответствующий международный договор. Тогда с золотовалютного резерва будет снят иммунитет.

«Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией», — сказал Малюська.

Он уточнил, что Киев сейчас ведет переговоры с Ригой по определенному тексту договора. Министр отметил, что посетил Латвию, и там власти этой страны согласились потенциально подписать и ратифицировать упоминаемый договор в крайне сжатые сроки.

Малюська добавил, что на территории Латвии находится не так уж и много золотовалютных резервов России, однако Россия идет «по пути наименьшего сопротивления».

В дальнейшем Киев рассчитывает заключить аналогичные договоры с другими государствами, в том числе более влиятельными.

Ранее Малюська заявил, что изъятие российских золотовалютных резервов является самым быстрым и доступным способом конфискации заблокированных на Западе активов РФ.

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