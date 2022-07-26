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National Interest: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает из-за проблем

Санкции западных стран в отношении Москвы не смогли развалить экономику России, пишет The National Interest.

Во втором квартале профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 млрд долларов. По данным американского издания, рубль показал завидную устойчивость, добравшись до уровней 2015 года по отношению к евро.

Все это произошло благодаря высоким ценам на товары и способность Москвы экспортировать нефть, газ, зерно и золото, цитирует публикацию НСН.

В статье говорится, что европейские страны после введения антироссийских ограничений столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию. Ограничения приносят больше проблем всему миру, чем самой России.

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