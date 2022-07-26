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В McDonald`s сообщили о списании $1,2 млрд из-за ухода из России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. сообщила о сокращении чистой прибыли с апреля по июнь 2022 года в 1,9 раза, списав $1,2 млрд в связи с продажей российского бизнеса. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы корпорации.

Уточняется, что во втором квартале чистая прибыль компании составила $1,19 млрд против $2,22 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $1,6 с $2,95 годом ранее.

Выручка McDonald`s за указанный квартал составила $5,72 млрд против $5,89 млрд в 2021 году.

В марте американская сеть McDonald`s приостановила работу в России в ответ на события на Украине. 16 мая компания официально объявила о продаже своего бизнеса на российской территории.

На прошлой неделе основатель и генеральный директор сети парков развлечений «Замания» Павел Ковшаров рассказал «Газете.Ru», что в июне открывшиеся под названием «Вкусно и точка» рестораны McDonald's упомянули 2,3 млн раз. В мае в поисковых запросах было всего 509 упоминаний нового названия.

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