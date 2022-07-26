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Банк России повысил курс доллара на 27 июля до 58,66 рубля

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Российский Центробанк установил курс американской валюты на 27 июля на уровне 58,6605 рубля за доллар, что больше предыдущего показателя на 87,84 копейки. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Курс евро на 27 июля равен 59,4068 рубля. Относительно дня ранее Банк России повысил показатель на 73,27 копейки.

Регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю ежедневно по рабочим дням, используя рыночные курсы Московской биржи.

На 16:54 мск $1 равен 59,21 рубля, €1 торгуется на уровне 60,19 рубля.

В конце прошлой недели специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал, что курс рубля при введении нового бюджетного правила опустится до 60 рублей за доллар, с последующим понижением до 70 рублей.

19 июля издание «Ведомости» со ссылкой на информацию источников написало, что Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

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