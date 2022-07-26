Банк России повысил курс доллара на 27 июля до 58,66 рубля

Российский Центробанк установил курс американской валюты на 27 июля на уровне 58,6605 рубля за доллар, что больше предыдущего показателя на 87,84 копейки. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Курс евро на 27 июля равен 59,4068 рубля. Относительно дня ранее Банк России повысил показатель на 73,27 копейки.

Регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю ежедневно по рабочим дням, используя рыночные курсы Московской биржи.

На 16:54 мск $1 равен 59,21 рубля, €1 торгуется на уровне 60,19 рубля.

В конце прошлой недели специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов спрогнозировал, что курс рубля при введении нового бюджетного правила опустится до 60 рублей за доллар, с последующим понижением до 70 рублей.

19 июля издание «Ведомости» со ссылкой на информацию источников написало, что Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.