Глава Минпромторга Чехии назвал страны ЕС, для которых предусмотрены исключения по газу

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела назвал страны ЕС, для которых предусмотрены исключения из новых мер Евросоюза по газу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Сикела, отступления от новых мер по газу затронут страны Балтии и островные государства ЕС. Страны Балтии зависят от России в вопросах поставок электричества. В случае, если РФ отключит сеть, то им «разрешается использовать все способы решения проблемы», в том числе активнее использовать газ.

Ранее страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Согласно плану, предложенному ЕК, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% «практически неосуществимо». Правительство республики хотело бы, чтобы поставляемые туда из Российской Федерации объемы природного газа были увеличены.