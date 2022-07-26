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Украина намерена попросить США о «газовом ленд-лизе»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это необходимо «для стабильного прохождения отопительного сезона».

«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — отметил глава украинского кабмина.

Ранее об этом предложении украинских властей сообщило издание Foreign Policy. Благодаря такому соглашению Соединенные Штаты должны предоставить Украине шесть млрд кубометров СПГ. Поскольку у Киева нет своих терминалов, то газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Украинская сторона планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа, утверждает Foreign Policy.

По словам руководителя «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, в США «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».

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