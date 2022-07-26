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В МВФ заявили, что Россия хорошо справляется с текущей экономической ситуацией

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Global Look Press

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Россия довольно успешно справляется с текущей экономической ситуацией, передает ТАСС.

Как заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в условиях санкционного давления меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, оказались эффективными и «помогли поддержать» российскую экономику».

«Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счет продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы», — сказал Гуринша.

По его мнению, это помогло обосновать пересмотренный июльский экономический прогноз МВФ по России.

Ранее МВФ улучшил прогноз по падению ВВП РФ на 2022 год по сравнению с апрельскими оценками на 2,5 п.п. в текущем году — с 8,5% до 6%, однако ухудшил на 2023 год — с 2,3% до 3,5%. Улучшение оценки, пояснили в МВФ, связано с ростом экспорта, который превзошел ожидания, а ухудшение прогноза в МВФ обосновали санкциями, которые вступят в силу в следующем году.

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