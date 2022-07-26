Greenpeace подаст в суд на власти Британии из-за газового месторождения в Северном море

Международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace планирует подать в суд на британское правительство, поскольку оно разрешило нефтегазовой компании Shell разработку нового газового месторождения Jackdaw в Северном море, не проверив, какой вред климату нанесет сжигание добытого газа. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Гринпис» считает, что правительство не выполнило свои юридические обязанности по проверке воздействия проекта Jackdaw компании Shell на окружающую среду, отказавшись принимать во внимание ущерб от сжигания добытого газа», — говорится в заявлении организации.

В Greenpeace отмечают, что во время сжигания топлива, добываемого на месторождении Jackdaw, будет выделяться больше углекислого газа, чем за год в африканской Республике Гана.

При этом в организации полагают, что добыча газа на новом объекте не облегчит энергетический кризис в Великобритании и не окажет никакого влияния на счета за электроэнергию среди британцев, поскольку топливо принадлежит компании Shell и будет продаваться на международных рынках.

В первой половине июля издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight написало, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».