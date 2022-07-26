Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Greenpeace подаст в суд на власти Британии из-за газового месторождения в Северном море

close
100%
Андрей Лузик/РИА «Новости»

Международная природоохранная некоммерческая организация Greenpeace планирует подать в суд на британское правительство, поскольку оно разрешило нефтегазовой компании Shell разработку нового газового месторождения Jackdaw в Северном море, не проверив, какой вред климату нанесет сжигание добытого газа. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Гринпис» считает, что правительство не выполнило свои юридические обязанности по проверке воздействия проекта Jackdaw компании Shell на окружающую среду, отказавшись принимать во внимание ущерб от сжигания добытого газа», — говорится в заявлении организации.

В Greenpeace отмечают, что во время сжигания топлива, добываемого на месторождении Jackdaw, будет выделяться больше углекислого газа, чем за год в африканской Республике Гана.

При этом в организации полагают, что добыча газа на новом объекте не облегчит энергетический кризис в Великобритании и не окажет никакого влияния на счета за электроэнергию среди британцев, поскольку топливо принадлежит компании Shell и будет продаваться на международных рынках.

В первой половине июля издание The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight написало, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+