В Дании считают, что в суровую зиму европейцы замерзнут без российского газа

Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен заявил, что в случае суровой зимы и при одновременной остановке поставок газа из России европейцы рискуют замерзнуть. Об этом сообщает датское радио dr.dk.

«Если бы произошло полное отключение газа с российской стороны одновременно с суровой зимой, то существовала бы реальная опасность того, что европейцы замерзнут <...> Эта опасность не предотвращена на 100%, но мы находимся в гораздо лучшем положении, чем до заключения соглашения [по сокращению потребления газа — «Газета.Ru»]», — пояснил политик.

При этом промышленности пришлось бы остановиться, добавил Йоргенсен. По его словам, Дания сможет дожить до 15-процентного сокращения, поскольку шаги на пути к отказу от природного газа уже были предприняты. Работа была начата несколько лет назад в рамках «зеленого» перехода.

Ранее глава Минпромторга Чехии назвал страны Евросоюза, для которых предусмотрены исключения по газу.