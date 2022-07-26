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МТС станет продавать отечественные операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»

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Unsplash

Группа МТС объявила о получении статуса реселлера российского разработчика операционных систем на базе ядра Linux «Альт» — компании «Базальт СПО». Вскоре сотовый оператор приступит к продаже данного программного оборудования. В компании считают, что функциональность такого ПО и качество проработки позволяют рассматривать его в качестве достойной альтернативы привычным и все менее доступным в России продуктам западных вендоров.

«Отечественных операционных систем общего назначения не так много — на российском рынке раньше не было большого спроса на подобные решения, их развивали энтузиасты. В команде «Базальт СПО» — пионеры отечественного «линуксостроения», хорошо себя зарекомендовавшие за 20 лет разработки. Они создают ПО для широкого круга корпоративных задач и оборудования, которое подходит компаниям из разных отраслей экономики», — отметил директор по облачным продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев.

В МТС отмечают, что корпоративным клиентам облачного провайдера доступны как виртуальная инфраструктура, так и лицензии отечественных ОС «Альт». Дистрибутивы операционных систем спроектированы так, что могут интегрироваться между собой и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Они совместимы с другими популярными отечественными продуктами и обладают пакетом встроенных приложений, включая офисные, web-браузеры и другие программы.

Уточняется, что вендор «Базальт СПО» имеет бессрочные лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

МТС начала предоставлять клиентам востребованные сервисы российской разработки и надеется, что вскоре сможет закрыть все потребности клиентов отечественным ПО, отметил Михаил Соловьев.

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