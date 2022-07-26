Первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград транзитом через Литву

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после снятия Вильнюсом ограничений на железнодорожный транзит, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

«60 вагонов прибыли в Калининград, первый поезд с цементом», — сообщил представитель областного кабмина.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский анклав. 11 июля Вильнюс расширил ограничения.

Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, разъяснив правила транзита товаров в Калининград. В соответствии с правилами, запрет на железнодорожный транзит не предусмотрен, однако поставки по автодорогам, организованные российскими операторами, не разрешается.

22 июля «Железные дороги Литвы» возобновили транзит в Калининградскую область.