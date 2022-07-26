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В Турции сообщили о продлении контрактов с поставщиками газа, в том числе с Россией

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Matthias Rietschel/AP

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о продлении контрактов с поставщиками, в том числе с Россией, передает A Haber.

Он напомнил, что основными поставщиками Турции являются Россия, Азербайджан и Иран, контракты, срок действия которых истек, будут продлены.

«Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 млрд кубометров природного газа. Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки», — отметил Донмез, отвечая на вопрос о том, будет ли достаточно объема природного газа в хранилищах после наступления холодов.

Министр также указал, что турецкие власти стараются обеспечить безопасность своих поставок, в Европе же «доступ к газу важнее цены».

Ранее в Турции придумали, как заработать на отказе Европы от российского газа.

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