«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 20%

«Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Об этом пишет РИА «Новости».

Сообщается, что компания останавливает еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

На этом фоне газ в Европе вырос в цене больше чем на 12%, превысив отметку в $1890 за тысячу куб. м.

Министерство экономики Германии заявило, что «технических причин для сокращения поставок нет», а Siemens Energy, в свою очередь, утверждает, что не видит связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода, и сокращением поставок газа.