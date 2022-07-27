Россиянам сообщили, как оплачиваются сверхурочные

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская разъяснила агентству «Прайм» , что основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве. Речь идет о ст.152 ТК РФ. Деньги выплачиваются сотруднику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, добавила специалист.

По закону, сверхурочные за первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Если речь идет о дополнительных часах работы, то ее необходимо оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время.

Сотрудник может попросить вместо денег дополнительные выходные. Но ему за переработку все равно должны заплатит, только в одинарном размере.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц. Согласно подсчетам аналитиков, сумма желаемой зарплаты выросла с 2021 года у женщин на 10% (с 138 тысяч рублей), у мужчин — на 1% (с 187 тысяч рублей).