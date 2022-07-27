В Иране решили подписать соглашение о поставках оборудования в РФ и ремонте самолетов

Представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави заявил, что власти его страны решили утвердить соглашение о поставках оборудования в РФ и о техобслуживании российских авиалайнеров, передает РИА «Новости».

По его словам, данный документ предусматривает возможность поставок в Россию деталей и оборудования иранского производства, а также ремонт, техобслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.

Ранее стало известно, что глава Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш и заместитель министра транспорта Российской Федерации подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.

Также авиакомпаниям обоих государств теперь разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американские власти предполагают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения.