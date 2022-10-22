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Глава Еврокомиссии заявила о работе над ограничением чрезмерных цен на газ со странами ЕС

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) собирается работать со странами Евросоюза (ЕС) ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы собираемся создать инструмент коррекции рынка, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ. Мы будем работать с министрами энергетики, чтобы создать юридическое предложение для введения в действие механизма коррекции рынка», — отметила политик.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года»

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