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Премьер Украины Шмыгаль призвал превратить изъятие активов России в глобальный механизм

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разработать механизм конфискации активов России, чтобы потом доходы инвестировать в восстановление украинских городов. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Такой механизм сначала был бы направлен против России, а позже он мог бы стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности», — сказал политик.

По его словам, необходимо найти для такой конфискации формулу, которая в дальнейшем каждая страна могла бы внедрить в свое законодательство. Процесс изъятия следует продолжать до тех пор, пока Россия будет готова выплатить Украине репарации, высказал мнение Шмыгаль.

Он выразил мнение, что конфискованные российские активы можно было бы продать, а полученные средства использовать на пользу странам Европы, страдающим от миграционного кризиса.

Шмыгаль добавил, что в настоящее время Киев исчерпал все возможности для экономии средств, поскольку 60% государственных расходов направлены на военные траты. Предоставленные партнерами средства Киев в основном использует на удовлетворение социальных нужд граждан и восстановление страны, добавил премьер. Он подчеркнул, что любое замедление в предоставлении финансовой помощи может привести к критическому исходу.

При этом Шмыгаль отметил, что средства в размере €1,3 млрд, поступившие со стороны Германии, являются не займом, но пожертвованиями.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины передала 9 арестованных российских судов украинскому предприятию.

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