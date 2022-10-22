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В Финляндии собрались ужесточить контроль над покупкой недвижимости иностранцами

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Global Look Press

Правительство Финляндии разработало законопроект, который ужесточает контроль над покупкой иностранцами недвижимости на территории страны. Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен, передает Yle.

«В случае поддержки парламентом этой инициативы Минобороны получит более широкие возможности для вмешательства в сделки с недвижимостью, которые могут представлять угрозу национальной безопасности», — отметил министр.

По его словам, в случае необходимости ведомство будет выяснять, на какие средства финансируется сделка с недвижимостью. При этом основная цель данного нововведения заключается в облегчении властям доступа к информации по сделкам. То есть при необходимости государство может получить право преимущественной покупки недвижимости и наложить запрет на сделку, если она будет угрожать национальной безопасности.

В публикации отметили, что речь идет о том жилье, которое расположено в 1 км от объектов Минобороны или Пограничной службы республики.

В начале октября ТАСС, ссылаясь на исследование компании Tranio писали, что спрос россиян на недвижимость за рубежом в третьем квартале 2022 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В исследовании указали, что в пятерку самых популярных у россиян направлений вошли Турция, ОАЭ, Греция, Испания и Грузия.

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