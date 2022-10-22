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Гуйяш: Венгрия довольна результатами саммита Евросоюза, где достигли компромисса по газу

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Marko Djurica/Reuters

Правительство Венгрии довольно результатами саммита Евросоюза (ЕС), который прошел на этой неделе в Брюсселе, где достигли компромисса по вопросам поставок российского газа. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, написало агентство ТАСС.

«Это был очень важный саммит ЕС, на котором был достигнут хороший компромисс», — сказал Гуйяш.

По его словам, Венгрия добилась того, чтобы на страну не распространялось введение предельной цены на российское топливо и механизм общих закупок газа в ЕС.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии напомнил, что у Будапешта есть договор о с российской государственной энергетической компанией «Газпром» на поставку топлива. Поставки оказались бы под угрозой в случае выполнения предложений Еврокомиссии (ЕК).

Ранее 22 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК собирается работать со странами ЕС ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке.

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