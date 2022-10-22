Венгерское правительство объявило о мерах поддержки бизнеса и борьбы с ростом цен

Правительство Венгрии разработало комплекс мер для поддержки представителей бизнеса, которые оказались в тяжелом положении из-за роста цен на энергоносители. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, написало агентство ТАСС.

По его словам, в росте цен на энергоносители, в свою очередь, виновата инфляция, вызванная санкциями Евросоюза (ЕС) против России и угрожающая спадом всей европейской экономике.

«Правительство намерено принять меры против санкционной инфляции в координации с Национальным банком Венгрии и решило продлить замораживание процентных ставок кредитов для малых и средних предприятий», — сообщил Гуйяш.

Ранее 22 октября глава канцелярии премьер-министра Венгрии заявил, что венгерский кабмин доволен результатами саммита ЕС, который прошел на этой неделе в Брюсселе, где достигли компромисса по вопросам поставок российского газа.

Затем в тот же день Гуйяш сказал, что правительство не допустит введения ЕС никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским предприятиям.