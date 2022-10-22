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FT: энергетический кризис окажет разрушительные экономические последствия для Европы

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Depositphotos

Энергетический кризис может вызвать деиндустриализацию на европейском континенте, написала газета Finacial Times.

Издание пишет, что руководители промышленных компаний опасаются их закрытия, а главы европейских компаний готовятся к долгой зиме.

Например, французская компания стройматериалов Saint-Gobain заказала для работников своего склада в альпийском городе Шамбери очень теплые куртки и перчатки, чтобы те грядущей зимой согласились снизить температуру в помещении. Отмечается, что для сокращения объема потребления газа температура должна составлять около 8 градусов Цельсия вместо обычных 15.

«Это будет все равно что работать на улице, и поэтому мы должны обеспечить их всем необходимым для такой работы во внешней среде», — сказал старший вице-президент компании по производству Benoit d'Iribarne.

В середине октября глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал граждан страны сократить потребление газа и электричества в целях экономии средств и избежания отключения энергии.

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