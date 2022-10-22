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РАСПП: китайские компании активно занимают освободившиеся ниши на российском рынке

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Tyrone Siu/Reuters

Разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться. Об этом сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, написало агентство ТАСС.

«В первую очередь, уход западных брендов из РФ открывает перед китайской стороной новую возможность по выходу на российский рынок, и, исходя из деятельности РАСПП, китайцы спешат ею воспользоваться», — сказал Манкевич.

По его словам, раньше партнерство России и Китая описывали фразой «тепло в политике, холодно в экономике». Сейчас же положение дел в контексте экономического взаимодействия между странами существенно меняется.

В середине сентября президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что крупные российские банки вслед за российскими сырьевыми компаниями начали постепенно переориентировать свою деятельность с западных рынков на восточные, открывая в азиатских странах новые корреспондентские счета и меняя валюты проводимых финансовых операций.

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