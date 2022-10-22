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Шольц: в сфере энергоснабжения есть «внешние обстоятельства», на которые нельзя повлиять

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о существовании важных для энергоснабжения страны внешних обстоятельств, на которые власти никак не могут оказать влияния. Такое заявление он сделал в интервью газете Welt am Sonntag.

«Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния», — сказал глава немецкого правительства.

Также Шольц выразил мнение, согласно которому у природного газа нет будущего. «Наше будущее не за природным газом», — сказал он.

В сентябре газета Welt am Sonntag со ссылкой на отчет министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ написала, что большинство граничащих с Германией государств не хотят заключать с Берлином договор о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения.

Ранее 22 октября портал rbb24 сообщил, что в нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса. Общее количество зарегистрированных в акциях участников оценили, примерно, в 20 тысяч человек.

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