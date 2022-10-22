Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02

Сийярто: Венгрия запустила программу поощрения экономии энергии в промышленности

close
100%
Reuters

Правительство Венгрии запускает программу поддержки промышленных предприятий и поощрения экономии энергии. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала М1.

Отмечается, что на реализацию этой программы власти выделят на первом этапе 150 млрд форинтов (более €360 млн).

«Сегодня самую большую опасность для промышленных компаний представляет экстремальный рост цен на энергоносители, который, к сожалению, является прямым следствием неудачной санкционной политики Брюсселя», — сказал глава МИД страны.

Ранее 22 октября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии разработало комплекс мер для поддержки представителей бизнеса, которые оказались в тяжелом положении из-за роста цен на энергоносители.

До этого в тот же день Гуйяш сказал, что венгерский кабмин не допустит введения Евросоюзом (ЕС) никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским предприятиям.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+