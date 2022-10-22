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Институт стран Азии и Африки: на место мировых компаний в КНР придут фирмы второго эшелона

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Thomas Peter/Reuters

Сворачивание работы мировых компаний в КНР изменит особенности китайского рынка и подтолкнет к развитию производств компаний второго эшелона. Так директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов ответил на вопрос агентства ТАСС, может ли Китай потерять статус мировой фабрики после переноса производств ряда мировых компаний в другие страны.

«Думаю, просто изменятся особенности рынка. Во-первых, какие компании ушли из Китая? Это компании, которые производили относительно дешевую и массовую продукцию. Ее выгоднее всего производить в Индии, в Бангладеш, в Пакистане и т. д. То есть все, что касается швейного производства или простого производства», — сказал Маслов.

Во-вторых, по словам директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, некоторые компании ушли из Китая из-за давления со стороны США. Например, Apple. И едва ли компания вернется вскоре в полном объеме, поскольку она перевела производства в Таиланд, в Индию.

В начале сентября газета The New York Times написала, что из-за осложнения геополитической обстановки компании Apple и Google начали выводить производство своих смартфонов из Китая.

Ранее 22 октября президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться.

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